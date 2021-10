Sarà lunga circa 2 chilometri

Sarà finanziato per un importo di 200 mila euro il progetto di realizzazione di una condotta idrica ad uso irriguo a Mongerbino a Bagheria. Lo comunica il sindaco Filippo Maria Tripoli.

La nuova condotta idrica risponde a quanto richiesto nel bando di misura 19 sottomisura 19.2 riferimento sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” emanato dal “Distretto Turistico-Rurale, del GAL METROPOLI EST. per il P.S.R. 2014/2020. Nell’elenco definitivo delle istanze ammissibili a finanziamento con indicazione del punteggio attribuito il Comune ha ottenuto il secondo posto per questo specifico finanziamento. Il progetto prevede il collegamento e l’aumento dell’efficienza irrigua mediante la realizzazione di una condotta di circa 2.000 metri per far fronte alle esigenze idriche di una vasta zona agricola di circa 100 ettari disposti su varie zone altimetriche a Mongerbino”.

Come sarà la nuova condotta comunale

La nuova condotta comunale riguarderà le strade via Sant’Isidoro Monte per circa 200 metri e via Francesco Perez con arrivo al civico n. 76 per circa 1700 metri per poi ricollegarsi a una antica condotta.

La condotta realizzata servirà a portare l’acqua agli agrumeti coltivati nella fascia costiera, caratterizzata da terrazzamenti che guardano il mare, la sua realizzazione assume anche un carattere di tutela ambientale paesaggistica, con la disponibilità dell’acqua si potrà riprendere la coltivazione degli agrumeti che insistono lungo il versante Sud di Monte Catalfano.

Da oltre 60 anni che non si realizzava questo tipo di lavori

“Era dal 1950 che non si realizzava una conduttura tale, che raggiungerà circa 2 chilometri di lunghezza nella zona Mongerbino e contrada Vignazza – spiega il sindaco Tripoli – servirà circa 50 ettari di terreni coltivati e considerando che oggi un agricoltore ad ettaro, soltanto di spese d’acqua paga circa 2000 euro, per loro sarà un bel risparmio perché si stima che con la nuova condotta la spesa sarà circa di 500 euro. Dalle parole ai fatti, ecco il nostro sostengo alle colture ed agli agricoltori”.

Tripoli ringrazia i tecnici dell’ufficio Programmazione comunale ed in particolare il rup nonché progettista l’architetto Paolo Mattina ed il collaboratore alla progettazione l’architetto Antonino Zarcone, la responsabile dell’ufficio programmazione l’architetto Lidia Cuffaro e l’operatore Gregorio Raccuglia ed il Gal Metropoli Est.

La gestione della nuova condotta verrà affidata mediante una convenzione al Consorzio Idro Agricolo di Bagheria, che già dal 1927 si occupa della distribuzione di acqua per uso irriguo nel comprensorio del comune in provincia di Palermo.