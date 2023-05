Continuano i lavori a Mondello. Dopo quelli, appena conclusi, nella discesa Valdesi, una ditta, incaricata da Amap, dovrà eseguire opere alla rete idrica. Lavori che cominceranno entro il 12 giugno e che verrano eseguito dal lunedì al sabato. Non è chiaro quanto dureranno questi nuovi interventi, ma di sicuro “invaderanno” una parte d’estate.

I lavori

In primo luogo saranno istituiti il doppio senso di marcia e il divieto di sosta ambo i lati sia in via Torre Mondello, dal civico 8 a piazza Mondello, che in piazza Mondello lato mare da via Torre Mondello al civico 2. L’ordinanza, inoltre, stabilisce che i mezzi provenienti da via Gallo, avranno l’obbligo di svolta a sinistra in piazza Mondello in direzione mare e potranno immettersi nella via Torre di Mondello in direzione Palermo. Questi i cambiamenti permanenti per quanto riguarda tutta la durata dei lavori.

Come cambia il traffico

Durante le tre fasi, però, si aggiungeranno ulteriori modifiche alla circolazione. In un primo momento è prevista la totale chiusura al transito di via Mondello, nel tratto compreso tra la via Terza Compagnia e la via Calpurnio; di via Calpurnio, nel tratto compreso tra via Mongibello e via Mondello; di via Delfini, intero tratto (eccetto i residenti); di via Terza Compagnia, intero tratto (eccetto i residenti). In piazza Mondello, nel tratto compreso tra la via Terza Compagnia e il civico 24, sarà istituito il senso unico alternato solo per i residenti delle vie Delfini e Terza Compagnia.

La seconda e la terza fase

La seconda fase prevede la chiusura totale di via Mondello, tra via Calpurnio e via Elpide; il senso unico di marcia e l’istituzione del divieto di sosta in via Calpurnio, tratto compreso tra la via Mondello e la via Mongibello; chiusura al transito eccetto che per i residenti di via Elpide, tra via Mongibello e via Mondello.

Passati alla terza fase, si prevederà il divieto di sosta in via Mondello, tra la via Elpide e l’incrocio con via Tolomea e il senso unico di marcia e il divieto di sosta in via Elpide, tra la via Mondello e la via Mongibello.

Like this: Like Loading...