L'inaugurazione è avvenuta ieri

Locali più accessibili e in pieno centro. La nuova sede di Confartigianato a Termini Imerese apre le porte al pubblico, per offrire servizi e agevolazioni ai propri associati e a tutti i cittadini che ne faranno richiesta. Ieri l’inaugurazione in piazza Francesco Crispi con la partecipazione del sindaco Francesco Giunta.

“Confartigianato si trova a Termini da 40 anni, ma adesso avrà un ufficio più accogliente e facilmente raggiungibile – dice il primo cittadino -. Come sempre, al centro delle proprie attività ci sarà l’aspetto umano, perché le imprese sono fatte di persone e le loro esigenze sono al primo posto”. “L’offerta dei nostri servizi diventa più ampia – aggiunge il direttore provinciale del patronato Inapa, Salvatore Cozzo – e questa sede ci permetterà di essere presenti nel miglior modo nel territorio. I nostri associati sono tremila e sanno di poter trovare in noi un vero e proprio punto di riferimento”. Oltre ai servizi assistenziali e previdenziali, sarà possibile usufruire di quelli sull’accesso al credito e sulle agevolazioni sul costo del lavoro. Formazione su vari settori e servizi di assistenza fiscale, completano l’offerta. “Una sede efficiente e luogo di riferimento fondamentale per Termini – dice la direttrice Daniela Marino Gammazza – che ci permetterà di assistere i cittadini in modo più semplice”. “D’altronde – sottolinea il presidente di Confartigianato Palermo, Giuseppe Pezzati – le persone sono al centro delle nostre attività. Questa sede le aiuterà nell’approccio burocratico, spesso complicato senza un’adeguata assistenza”. “L’inaugurazione della nuova sede – aggiunge il vice presidente, Paolo Giusino – è una riconferma del grande lavoro di Confartigianato anche in provincia, dove prosegue il nostro percorso di rinnovamento”. “Essere vicini ai cittadini – conclude il segretario provinciale, Marcello Vizzini – è da sempre una caratteristica che ci contraddistingue. Anche a Termini Imerese si accorciano così le distanze tra le persone e le procedure per i servizi di assistenza e per quelli offerti alle imprese”.