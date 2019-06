A rischio 18 dipendenti della Sintech Società Cooperativa Onlus che opera per la Filippetti Spa in servizi di Help Desk fornendo assistenza ai cittadini che hanno difficoltà di accesso ai sistemi telematici in Comuni come Roma ed Ardea, per L’Aran e per la Citta Metropolitana di Roma.

“E’ stata stipulata una convenzione tra la Cooperativa, la Filippetti spa e l’Assessorato Regionale Sicilia della Famiglia , delle Politiche Sociali e del Lavoro” – afferma Mimma Calabrò Segretario Generale Fisasascat Sicilia – al fine di dare dignità a soggetti svantaggiati ed introdurli nel mondo del lavoro”.

“Abbiamo appreso con sgomento che per questione che sembrerebbero legate a saldi delle fatturazioni questi lavoratori potrebbero farne le spese, non avendo più la certezza del proprio posto di lavoro – continua la Calabrò – infatti la Sintech ha già fatto sapere che in assenza di commessa e non avendo altra ricollocazione sul terriorio, si vedrà constretta a risolvere il rapporti”.

“Abbiamo già chiesto un incontro all’ispettorato territoriale del lavoro – conclude il Segretario – affinchè ogni azione, a tutela di questi lavoratori e delle loro famiglie, sia messa in atto”.