Sessanta nuovi operatori ecologici sono pronti ad entrare in servizio alla Rap di Palermo. Si tratta della seconda tranche di assunzioni che l’azienda effettua attingendo dalla graduatoria del maxi concorso bandito per 306 posti. I nuovi assunti, che si aggiungono ai 45 già entrati in organico nelle scorse settimane, prenderanno servizio entro metà settembre.

L’annuncio del presidente Norata

Come riporta il Giornale di Sicilia, ad annunciarlo è stato il presidente della Rap Giuseppe Norata, dopo un incontro con i sindacati che nei giorni scorsi avevano manifestato preoccupazione per eventuali ritardi nelle assunzioni. Il direttore generale dell’azienda, Eugenio Ceglia, ha rassicurato le organizzazioni sindacali: non ci sono ostacoli per completare questa seconda tranche di inserimenti, essendo già concluse le verifiche sui requisiti.

Formazione e assegnazione dei nuovi operatori

I neo assunti, che hanno già sostenuto le visite mediche, seguiranno un breve corso di formazione e poi saranno assegnati ai vari servizi, in particolare raccolta differenziata, spazzamento e igiene del suolo. Si tratta di forze fresche di cui Rap aveva assoluto bisogno, per rafforzare un organico ridotto all’osso da anni di blocco del turnover.

Il futuro delle assunzioni alla Rap

Sindacati e azienda hanno affrontato anche il tema del destino dei rimanenti 200 idonei in graduatoria. Per assumerli tutti sarà necessario attendere il piano di ricapitalizzazione di Rap, reso necessario dalle pesanti perdite previste per il 2023. Solo dopo aver risanato i conti, con un aumento del capitale sociale e un nuovo piano industriale, il Comune potrà autorizzare il completamento delle assunzioni.

Novità per i pass della ZTL a Palermo

Novità in arrivo anche sul fronte dei pass per la Ztl. Dopo le recenti polemiche per le multe comminate agli automobilisti che non avevano rinnovato in tempo il permesso, il Comune ha deciso di introdurre nuove agevolazioni.

Agevolazioni per il rinnovo dei pass ZTL

In particolare, agli utenti verranno inviati 4 avvisi prima della scadenza del pass, anziché uno solo come avveniva finora. Inoltre ci sarà una proroga di 15 giorni per rinnovare il permesso senza incorrere in sanzioni. Gli avvisi arriveranno un mese, due settimane, 5 giorni e un giorno prima della scadenza. Si tratta di messaggi automatici gestiti da Amat e Sispi per sollecitare gli utenti distratti ed evitare multe ingiustificate.

