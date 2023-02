C'è tempo fino al 6 febbraio per candidarsi

L’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia ha indetto una selezione pubblica per 27 figure da assumere a tempo determinato per un anno.

I neoassunti saranno inseriti negli uffici dell’Istituto siti a Palermo in Via Roccazzo n. 85 e inquadrati secondo il CCNL dei dipendenti delle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici.

Le figure ricercate

L’istituto è alla ricerca dei seguenti profili:

n. 15 tecnici di gestione aziendale -Controllori zootecnici (personale per l’attività di raccolta dei dati in allevamento – Area A);

(personale per l’attività di raccolta dei dati in allevamento – Area A); n. 1 capo servizio centrale , n. 1 capo servizio CED e n. 4 tecnici informatici (personale tecnico-amministrativo di supporto all’attività dei controlli dell’attitudine produttiva – Area B);

, n. e n. (personale tecnico-amministrativo di supporto all’attività dei controlli dell’attitudine produttiva – Area B); n. 4 agronomi, n. 1 veterinario e n. 1 addetto informatico (personale per il Servizio di assistenza tecnica – Area C).

I requisiti di ammissione

Per la selezione per 15 tecnici di gestione aziendale sarà necessario il possesso di una laurea ad indirizzo agrario e conoscenze tecnico-pratiche in ambito zootecnico e informatico; per le figure amministrative sarà richiesta una laurea magistrale o titolo di specializzazione; per i tecnici informatici e l’addetto informatico sarà necessario il possesso di titoli di specializzazione e comprovata esperienza in ambito informatico; per gli agronomi servirà una laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie e infine per il veterinario una laurea magistrale in Medicina Veterinaria.

La selezione

L’iter selettivo consisterà in una valutazione dei titoli posseduti, un colloquio e una prova pratica, come specificato nel bando.

Come presentare domanda

La domanda di ammissione al concorso potrà essere presentata via PEC all’indirizzo iszsicilia@legalmail.it oppure presentata brevi manu presso l’ufficio di Direzione dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia – via Roccazzo 85 – 90136 Palermo, entro le ore 12:00 del 6 febbraio 2023.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il bando.