Il plenum del Csm ha votato una serie di delibere di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi. In Sicilia nominati i procuratori generali della Corte d’Appello di Caltanissetta, Fabio D’Anna (unanimità), e di Catania, Carmelo Zuccaro (due astensioni).

Di Leo ad Agrigento

Il procuratore della Repubblica di Agrigento, Giovanni Di Leo con 17 voti, mentre per la proposta B, in favore di Roberta Buzzolani, 12 voti.

L’incarico semidirettivo riguarda il procuratore aggiunto presso il tribunale di Messina, Marco Colamonici (unanimità).

Lombardo presidente di corte d’appello in Sicilia

Il mese scorso Luigi Lombardo è stato eletto presidente della corte di appello di Messina. Ad indicarlo la commissione incarichi direttivi del Csm, il consiglio superiore della magistratura, con l’unanimità dei voti. Lombardo è attualmente presidente di sezione della Corte di Cassazione. L’incarico lasciato vacante da Michele Galluccio.

Studioso del processo civile, autore di monografie e saggi, Lombardo ha svolto in passato un’intensa attività scientifica. Fino a conseguire l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario associato di diritto processuale civile. Entrato in magistratura nel 1981, Lombardo ha svolto tutte le funzioni giurisdizionali. Dopo il primo incarico di pretore di Riesi, stesso ruolo ha ricoperto anche ad Aosta. Poi è stato giudice dei tribunali di Siracusa e di Catania. Nel capoluogo etneo anche sostituto procuratore e componente della Direzione distrettuale antimafia. In quest’ultimo organismo è stato anche coordinatore e successivamente consigliere della corte d’appello.

Successivamente è stato consigliere della corte di cassazione, prima alla seconda sezione penale, poi alla seconda civile. Infine, nominato presidente di sezione della corte di cassazione, funzione che svolge attualmente presso la seconda civile. Alla suprema corte Lombardo è stato anche componente delle sezioni unite civili, del tribunale superiore delle acque pubbliche e coordinatore della sesta sezione civile. Ha redatto importanti sentenze delle sezioni unite nelle materie del diritto civile, del diritto processuale civile e della responsabilità disciplinare dei magistrati.