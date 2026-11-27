Riflettori puntati sul futuro del tessuto produttivo isolano. Le politiche industriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), gli strumenti per gli investimenti produttivi e le nuove misure regionali destinate a piccole e medie imprese e startup saranno al centro di un importante confronto istituzionale nel capoluogo siciliano.

Oggi, venerdì 27 novembre, alle ore 15, la Sala Rossa di Palazzo dei Normanni ospiterà la quinta tappa del roadshow nazionale “Innovare per la transizione industriale – Istituzioni e imprese a confronto con le Case del Made in Italy”, promosso da Confimi Industria e dal MIMIT.

L’obiettivo: avvicinare le imprese agli incentivi

L’iniziativa nasce dal protocollo d’intesa tra il Ministero e la Confederazione per accorciare le distanze tra le PMI manifatturiere e i fondi pubblici. Un ruolo chiave in questo percorso è affidato alle Case del Made in Italy, presidi pensati per rafforzare la presenza ministeriale sul territorio e favorire il dialogo diretto con chi fa impresa.

Anticipazioni sui prossimi bandi regionali

Ad aprire i lavori saranno il presidente di Confimi Industria Sicilia, Antonello Mineo, e il capo dipartimento servizi finanziari, territoriali e di vigilanza del MIMIT, Benedetto Mineo.

Tra gli interventi più attesi spicca quello di Dario Cartabellotta, dirigente generale del dipartimento delle Attività produttive della Regione Siciliana, che anticiperà i contenuti dei prossimi avvisi pubblici rivolti a PMI e startup. Accanto a lui interverrà Marco Calabrò, capo del dipartimento Politiche per le imprese del MIMIT, per illustrare le sinergie tra le strategie nazionali e quelle regionali.

Previsti inoltre i saluti istituzionali dell’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino, del presidente della commissione Attività produttive dell’Ars Gaspare Vitrano e del segretario di presidenza della Camera dei deputati Carolina Varchi.

La sfida dell’innovazione nel Mezzogiorno

A sei mesi dalla sua costituzione, Confimi Industria Sicilia punta a mantenere aperto un tavolo permanente sulle sfide cruciali per la competitività: intelligenza artificiale, digitalizzazione, automazione, efficientamento energetico e sostenibilità.

“Il Mezzogiorno non deve essere considerato un territorio che rincorre lo sviluppo industriale del resto del Paese, ma un territorio che può e deve diventarne protagonista”, sottolinea Antonello Mineo. “Non possiamo immaginare una transizione industriale senza il coinvolgimento delle PMI. E soprattutto non possiamo permettere che l’innovazione diventi un’opportunità riservata soltanto alle imprese più grandi e strutturate”.

Dagli industriali siciliani arriva dunque una richiesta chiara alla politica: regole stabili, incentivi accessibili, burocrazia snella e tempi certi, costruendo una rete solida tra aziende, università, centri di ricerca e sistema finanziario. “La Sicilia non chiede assistenza, chiede condizioni per competere”, conclude Mineo.