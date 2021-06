Il video è prodotto dall’Aidop

Il video è stato realizzato dall’Aidop per la Giornata nazionale sulla prevenzione e cura dell’incontinenza

Vengono illustrate le soluzioni innovative che possono rivoluzionare la vita dei pazienti

Le tecniche operatorie mini-invasive consentono di risolvere la problematica

In occasione della XVI Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza, l’Aidop Onlus (Associazione Italiana Disfunzioni Organi Pelvici) ha prodotto uno speciale video informativo ‘Dall’inferno al paradiso’: come cambia la vita con le nuove tecniche chirurgiche per curare l’incontinenza urinaria e fecale. Ecco il video prodotto dall’Aidop.

Illustrate soluzioni innovative

Nel video, curato dal giornalista professionista Dario Matranga, vengono presentate le soluzioni innovative che rappresentano una svolta terapeutica e riabilitativa per quello che rappresenta una problematica che affligge tanti pazienti anche in Italia. Significativa la testimonianza di una paziente, una donna di 47 anni, che ha risolto con le nuove tecniche mininvasive, consistenti nell’istallazione di un pace-maker di ultima generazione, il suo problema di incontinenza fecale e che – nella testimonianza registrata – dice che “la vita è passata dall’inferno al paradiso”, mettendo in risalto anche come possa ritornare alla normalità la vita di relazione e lavorativa grazie a questo genere di intervento.

Messo in risalto come patologia incida su qualità della vita

Il video, quindi, mette in risalto come la patologia dell’incontinenza urinaria e fecale incida pesantemente sulla qualità della vita dei pazienti. Vengono, perciò, illustrate dagli specialisti medici dell’Aidop le nuove tecniche operatorie mini-invasive che consentono di risolvere la problematica dell’incontinenza rispetto alla chirurgia tradizionale e che rappresentano, quindi, una svolta per affrontare questa piaga sociale.

Diversi i contributi scientifici

Nello speciale prodotto dall’Aidop la testimonianza e il contributo scientifico di: Carlo Bargiggia, presidente Aidop, già responsabile della Unità di pelviperineologia al Policlinico Universitario San Matteo di Pavia; Benedetto Di Trapani vicepresidente Aidop, chirurgo specialista del settore operante in varie strutture sanitarie in Sicilia; Bernardo Molinelli, componente del direttivo Aidop, specialista del settore operante in varie strutture sanitarie in Sicilia; Claudio Missaglia, chirurgo specialista del settore operante in varie strutture sanitarie in Italia.