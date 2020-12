Saranno quasi certamente Tony Scilla e Riccardo Gallo i due deputati di Forza Italia rispettivamente del trapanese e dell’Agrigentino destinati a diventare assessori regionali nella giunta Musumeci. Troveranno la delega firmata dal presidente della Regione sotto l’albero di Natale o al massimo per Capodanno. La conferma che la sostituzione di due assessori ci sarà è arrivata ieri dal Presidente della regione Nello Musumeci che ha fatto eco a quanto sostenuto dal Presidente dell’ars e coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè il giorno precedente durante i tradizionali auguri ai giornalisti.Nonostante gli endosement sugli assesori uscenti Edy Bandiera e Bernadette Grasso rispettivamente all’Agricoltura e alle Autonomia locali, hanno vinto le ragioni della politica e la sostituzione si farà.

In difesa di Bandiera si erano schierate 400 aziende del distretto produttivo del Sud Est mentre in difesa della Grasso erano scesi in campo con una lettera aperta 83 sindaci di tutti i colori politici. Tutti a magnificare il lavoro fatto dai due assessori forzisti. ma sia pure a malincuore Miccichè deve dare spazio ai territori che non sono stati, fino ad oggi, rappresentati nella giunta Musumeci anche perchè le elezioni sembrano lontane ma in fondo non lo sono più neanche troppo.

In ogni caso non sarà un rimpasto ma una semplice sostituzione degli uomini, due escono e due entrano nella medesima posizione anche se ci sono ancora pressioni sui nomi e sulle deleghe. Ci sono territori come il nisseno che rivendicano spazio al posto dell’agrigentino solo per fare un esempio e ci sono anche richieste di deleghe di natura diversa rispetto a quelle che vanno a liberarsi. Discussioni che dureranno davvero pochi giorni perché entro l’anno Musumeci firmerà le deleghe e si toglierà anche quest’ultimo dente politico. E il governatore non ha nessuna intenzione di rivedere le deleghe. Poi dritti verso l’ultimo scorcio di legislatura con questa squadra che durerà un po’ meno di due anni