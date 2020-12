Tutto pronto per il tagliando in corsa alla giunta regionale di Nello Musumeci. Come più volte anticopato da BlogSicilia Forza Italia è pronta a sostituire duedelle sue pedine. Il coordinatore regionale azzurro Gianfranco Miccichè da tempo ha abbandonato l’ipotsi di un vero e proprio rmpasto rendendosi conto che la situazionepolitiica non lo permette e allora, dovendo dare spazio ai territori rimasti fuori dalal giunta, ha deciso di sostiutuire due pedne anche se a malincuore. E perquesto è pronto a dare a Musumeci iquattr nomi: due inuscita e due inentrata. O almeno un ventaglio di ipotesi da cui scegliere. Negli ultimi giorni una serie di incontri con il presidente della Regione è partita l’operazione ricambio.

Operazione che doveva concludersi ieri, ma un impedimento di Musumeci ha costretto a rinviare alla prossima settimana l’incontro decisivo.

L’intesa già raggiunta prevede che Forza Italia sostituisca il siracusano Edy Bandiera (che in diretta a Casa Minutllasu BlogSicilia.it aveva già salutato) e la messinese Bernadette Grasso (nomi già ampiamente anticipati).

I nomi per ricoprire gli incarichi si fanno anche quelli da tempo e sono il trapanese ex parlamentare Tony Scilla e l’agrigentino Riccardo Gallo.

Ma Musumeciha chiesto di avere sukl tavolo non una lista bloccata ma un elenco di uomini o donne di Forza Italia per i due ncarichi dal quale scegliere. Su Scilla, infatti, sembra non ci sia il gradimento del governatore. Su Gallo, invece, si registrano tensioni interne a Forza Italia con vecchi e nuovi attori dell’agrigentino che hanno fatto girare anche i nomi della nuova arrivata Margherita La Rocca Ruvolo e diVncenzo Giambrone.

Per entrambi iruol potrebberoarrivare nomi a sorpresa come Stefano Pellegrino per l’agricoltura e Michele Mancuso per il personale ma su quest’ultima ipotesi sicreerebbe un contenzioso territoriale incasa azzurra.

In ognicaso non sarà un rimpasto. Le delghe non si toccano, è il dato assodato. nche perchè l’agricoltura è richiesta dagliautonomisti e se si apre questo scenario si rischia un girandola di nomi che Musumeci proprio non vuole

Il ‘rinnovo della giunta, comunque, si farà e l’assestamento dovrebbe arrivare prima di Natale