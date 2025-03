Nuovi colpi di pistola esplosi questa mattina allo Zen. Diversi fori di proiettile sono stati trovati nella saracinesca di un garage in via Fausto Coppi. E’ l’ennesimo episodio che si registra nel quartiere periferico di Palermo.

Un’ auto bruciata, una danneggiata da colpi di fucile, proiettili contro una persiana e una sala scommesse andata a fuoco in via Gino Zappa. A questi episodi dell’ultima settimana deve aggiungersi anche altri colpi d’arma da fuoco contro la saracinesca di un altro centro scommesse in via Ignazio Mormino.

Le indagini proseguono anche per risalire all’aggressore del giovane di 31 anni che si trova ricoverato sempre in gravi condizioni all’ospedale di Villa Sofia con diverse coltellate al petto. Al centro della faida ci sarebbe il controllo dello spaccio allo Zen, ma anche quello delle scommesse clandestine.

Carabinieri e polizia stanno cercando di individuare i responsabili di tutti questi episodi compiuti dalle due fazioni che in questo momento sono in guerra tra loro.