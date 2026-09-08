Il deputato regionale Luigi Salvaggio aderisce al gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, che avrà quindi 13 componenti consolidandosi come primo gruppo Parlamentare seguito da Pd e Fratelli d’Italia entrambi con 11 membri.

Chi è il nuovo deputato azzurro

Imprenditore nel settore automobilistico, da anni è impegnato nell’amministrazione locale di Canicattì, dove è stato consigliere comunale per tre mandati e vicepresidente del Consiglio comunale.

L’accoglienza del commissario regionale Nino Minardo

“Do il benvenuto a Luigi Salvaggio nel gruppo parlamentare di Forza Italia – dichiara Nino Minardo, commissario regionale del partito in Sicilia –. È una scelta naturale: Luigi ha raccolto il consenso degli elettori nelle liste di Forza Italia e oggi siede all’Ars anche in forza di quel risultato. Conosciamo il suo radicamento nel territorio e la sua esperienza amministrativa: sono certo che saprà lavorare con serietà per la provincia di Agrigento e per il gruppo parlamentare”.

L’accoglienza del Presidente della Regione Renato Schifani

Viaggia sui social, invece, il messaggio di benvenuto del Presidente della Regione Renato Schifani: “Sono particolarmente lieto di dare il benvenuto a Luigi Salvaggio nel gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana e augurargli buon lavoro. La sua adesione rafforza la nostra squadra, che oggi conta 13 deputati regionali” scrive Schifani sui suoi profili.

“Luigi porta con sé esperienza, conoscenza delle comunità e un forte radicamento nella provincia di #Agrigento. Sono certo che il suo contributo sarà prezioso per il nostro gruppo e per l’azione che stiamo portando avanti al servizio della Sicilia” conclude i governatore