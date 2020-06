Ancora un nuovo raid vandalico alla scuola Giovanni Falcone allo Zen di Palermo. L’istituto è stato di nuovo vandalizzato.

Le immagini mostrano banchi e cattedre rovesciati, fogli e materiale scolastico sparsi per le aule, vetri infranti e finestre rotte.

Le indagini sono condotte dal commissariato San Lorenzo.

L’atto vandalico potrebbe essere accaduto in un arco temporale che va da venerdì alla notte scorsa.

Mentre il dirigente scolastico, Daniela Lo Verde, è impegnata in commissione d’esami, all’interno della scuola lo staff attende i risultati delle rilevazioni per poter avere maggiore chiarezza in merito a quanto accaduto.

L’ultima volta nella scuola Falcone erano stati rubati i motori dell’acqua e il plesso è stato allagato.

Ad aprile qualcuno, dopo aver forzato una porta, si è intrufolato in uno scantinato utilizzato come locale tecnico portando via tre motorini dell’acqua e allagando tutto.

Ad accorgersene è stato il personale scolastico che si è messo in contatto con la preside Daniela Lo Verde. La dirigente scolastica a sua volta, in attesa di formalizzare la denuncia, ha chiesto l’intervento della polizia per constatare i danni e l’entità del furto.

A indagare sull’episodio gli investigatori del commissariato San Lorenzo che però non potranno fare affidamento su alcun sistema di videosorveglianza interno e dovranno sperare nelle telecamere di qualche privato.

Un’altra ferita al cuore per l’istituto della zona alla periferia nord della città che, come in passato, sembra non riuscire a scalfire la voglia di fare della preside, dei docenti e di tutto il personale. “E’ un periodo difficile per i nostri ragazzi e ce la stiamo mettendo tutta – racconta Lo Verde – per stare loro vicini. Hanno bisogno di socializzare, di non perdere quelle sane abitudini, e per questo stiamo pensando a qualche progetto per l’estate. Sempre che ci siano i margini per farlo”.