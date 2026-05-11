Un nuovo tentativo di occupazione abusiva e un nuovo intervento del Comune di Palermo con le forze dell’ordine per riprendersi la casa da affidare secondo graduatoria e nome di legge. Teatro dell’ennesima irruzione è ancora una volta il quartier Zen che negli ultimi giorni è stato al centro di numerosi interventi, danneggiamenti e vari altri episodi di cronaca.

Ferrandelli: “Intervento di riacquisizione dell’immobile popolare”

“Nel quartiere San Filippo Neri, portiamo a compimento un’attività di riacquisizione di un immobile di edilizia popolare che, tra sabato e domenica scorsi, è stato interessato da un tentativo di occupazione abusiva” conferma l’assessore all’Emergenza abitativa, Fabrizio Ferrandelli.

Ferrandelli posta anche un video durante le operazioni per rientrare in possesso dell’immobile “Sul posto – prosegue Ferrandelli – stiamo operando insieme ai Carabinieri, alla Polizia Municipale, agli uffici di Abitare Sociale e alle maestranze per procedere all’apertura dell’immobile e alla successiva consegna dell’alloggio a chi è utilmente collocato nella graduatoria dell’emergenza abitativa”.

Garantire il diritto alla casa e contrastare ogni forma di illegalità

L’obiettivo dell’Amministrazione è duplice: da un lato contrastare ogni forma di illegalità e tutelare il patrimonio pubblico, dall’altro garantire il diritto alla casa nel rispetto delle regole e della dignità di tutte le famiglie che attendono l’assegnazione di un alloggio secondo i criteri previsti

“Continueremo – conclude l’assessore – a presidiare il territorio con attenzione e fermezza, affinché ogni abitazione pubblica venga restituita alla sua funzione sociale e assegnata a chi ne ha realmente diritto”.

Venerdì scorso il danneggiamento di altro immobile

Appena venerdì scorso sigilli violati e perfino un muro sfondato per fare irruzione nella casa recuperata dal Comune di Palermo e in attesa di lavori e riassegnazione. Si trattava, in quel caso, dell’abitazione che era abusivamente occupata dai Tiktoker Davide e Marianna in via Rocky Marciano allo Zen di Palermo.

Nelle stesse ore un tentativo di effrazione era stato commesso anche ai danni di un’altra abitazione appena assegnata.