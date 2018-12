Al Nord molto nuvoloso con deboli fenomeni a carattere sparso e intermittente, nevosi fino 100-300m di quota, ma localmente più in basso. Temperature in calo, massime tra 4 e 7. Al Centro giornata instabile con annuvolamenti irregolari e fenomeni sparsi. Nevosi in Appennino dai 500-1200m. Temperature stazionarie, massime tra 8 e 10. Al Sud irregolarmente nuvoloso con qualche debole pioggia a carattere sparso, più frequente su Sicilia e tirreniche. Temperature senza particolari variazioni, massime tra 12 e 16. Queste le previsioni di 3bmeteo per domani.

Le temperature minime della notte appena trascorsa registrate in alcune località siciliane, invece, risultano essere: Caltanissetta 5; Catania 12; Enna 3: Messina 11; Palermo 12; Ragusa 8; Siracusa 11; Trapani 13