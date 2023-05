I temi della trentatreesima puntata

Il campionato finisce nel peggiore dei modi per il Palermo che impatta col Brescia 2-2 e chiude fuori dai play off. Un epilogo che lascia l’amaro in bocca a tutta una tifoseria che allo stadio si è presentata in massa e che sui social non ha mancato di criticare il tecnico Eugenio Corini e la proprietà.

Ma si parla anche del futuro del Palermo che riparte da Corini ma anche dai rinnovi degli uomini chiave, leggasi Brunori e Pigliacelli.

Questi ed altri gli argomenti della trentatreesima puntata di Rosaenero Web & Tv condotta in studio da Guido Monastra e Fabrizio Vitale con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati andata in onda lunedì 22 maggio alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre e, come sempre, da voce ai tifosi che sempre più numerosi mandano i messaggi sulle pagine Facebook delle due testate.

Una squadra immatura

In trasmissione si è contestato il tecnico Corini ma si è dibattuto sulla squadra che non è riuscita a reggere l’urto della pressione nei momenti decisivi. Il Palermo col Brescia si è fermato negli spogliatoi tra primo e secondo tempo. Subendo tre gol – il primo annullato – in 10 minuti.

Pubblico deluso

Pubblico allo stadio deluso, una piazza che si è sentita tradita. Dopo il match con le Rondinelle i fischi e le critiche sui social. Una formazione ombra di se stessa che da quando Corini ha alzato l’asticella, durante l’ultima pausa di campionato fatta a Girona, la sua squadra ha vinto una sola volta (con la Spal) fallendo tutte le occasioni possibili e subendo diverse rimonte. Ed a molti non basta la salvezza ottenuta in maniera tutto sommato agiata. Il girone di ritorno con appena 4 vittorie ha lasciato l’amaro in bocca.

Il futuro

Nella parte finale della trasmissione si è parlato del futuro. Degli obiettivi del club. Certamente si riparte da Eugenio Corini che ha svolto il compito voluto dalla proprietà. Il calciomercato si aprirà ufficialmente tra qualche settimana ma è chiaro che abbiamo già le idee su chi possa arrivare. Si parla di almeno 6 innesti ma ci sono diversi dettagli da valutare. In primis la lista Over che è sempre limitata a 18 calciatori e la lista Under illimitata.

Da capire cosa dirà il club che dovrebbe esprimersi nei prossimi giorni.