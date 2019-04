percorso di 236 chilometri

Si svolge oggi la seconda tappa de Il Giro di Sicilia che da Capo d’Orlando arriverà fino a Palermo. Con un percorso di 236 km è una tappa lunga e mossa nella parte centrale. La corsa è già iniziata questa mattina con un gruppo di 120 corridori. Non è partito il numero 166, Filippo Rocchetti del Team Colpack.

La classifica generale vede Riccardo Stacchiotti (Giotti Victoria) in prima posizione, seguito da Manuel Belletti (Androni Giocattoli – Sidermec) a 4″ e Luca Pacioni (Neri Sottoli Selle Italia KTM) a 6″. La maglia rossa e gialla è in mano al leader della classifica generale, Stacchiotti che detiene anche la maglia arancione. La maglia verde pistacchio è del leader del Gran Premio della Montagna, Isaac Canton Serrano (Kometa Cycling Team). La maglia bianca è in mano al leader della Classifica dei Giovani Juan Sebastián Molano Benavides (UAE Team Emirates).

La tappa di oggi è divisa in tre parti ben distinte: pianeggiante, montagna, pianeggiante. La prima parte si snoderà lungo la costa senza segnalazioni di rilevo. La seconda parte nell’entroterra in montagna fino a Geraci Siculo (GPM) e poi a Petralia Soprana. Si ridiscende infine fino alla costa dove la tappa prosegue pianeggiante su strade ampie fino all’arrivo di Palermo. Il finale di tappa sarà con poche semicurve su fondo asfaltato senza ostacoli particolari da segnalare.

