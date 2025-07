Interventi di :

Anna Alonzo, Giulia Briguglia,Valeria Calandra, Andrea Cozzo, Marco D’Amico, Mimma Grillo, Luciano D’angelo, Lucina Lanzara, Vincenzo Lombardo,Stefano Edward Puvanendrarajah, Giovanni Romeo, Daniela Tomasino,Nino Tranchina, Emanuele Zimmardi.

Conclusioni di

Francesco Lo Cascio

Portavoce

Incontro delle associazioni della consulta





Le associazioni della consulta:

MIR Palermo aps, Punto Pace Pax Christi Palermo, Acli Palermo aps, Associazione 99%, Associazione Retake Palermo, Legambiente circolo Mesogeo, Legambiente circolo Palermo Futura, CRIsPeace, associazione Sulle ali della fantasia, Associazione Green Again, Associazione Compà,

“I sottoscritti firmatari, dopo aver presentato istanza di partecipazione alla consulta per la pace e i diritti umani entro il 28 aprile 2025, a oltre 2 anni dall’insediamento della presente consiliatura, chiedono al presidente del consiglio comunale la convocazione urgente della prima seduta della consulta stessa come previsto dalle vigenti norme e dal regolamento quadro delle consulte attualmente in vigore”.





Le associazioni promotrici

MIR Palermo aps, Pax Christi Palermo, Acli Palermo aps, Legambiente Palermo futura aps, Pro. Vi. De., ass. Retake, CRIsPeace, ass. Compà, Green Again aps, Sulle ali della fantasia aps

Giovanni Villino

2. Liceo Linguistico “Ninni Cassara’”

3. Maria Tiziana Gulotta

4. Ass. Retake Palermo ODV

5. Giovanni Francesco Romeo

6. Virginia Immacolata Priolo

7. Fabio Punzi

8. Sandra Carollo

9. Gandolfo Sausa

10. Ass. Pro. Vi. De. Regina della Pace

11. Francesco Lo Cascio

12. Mir PALERMO

13. Circolo LEGAMBIENTE Mesogeo aps

14. circolo Legambiente Palermo futura aps

15. Erminia Scaglia

16. Sebastiana Iany Guastella

17. Giannandrea Dagnino

18. Fernando Ciaramitaro

19. Enrico Scaletta

20. Stefano Edward Puvanendrarajah

21. Tiziana Anitra

22. Antonino Vitelli

23. Luciano Ingraldo

24. Ass. CEIPES ETS

25. Matteo Caracappa

26. Antonella Tomasino

27. Francesco Campanella

28. Ass. 99%”novantanove percento”

29. Maria Grazia Scalfani

30. Yuri Testaverde

31. Valentina Salvato

32. Ass. Movimento dei Focolari P.A.M.O.M.

33. Valeria Calandra

34. Emanuele Zimmardi

35. Edna Minion

36. Maurizio Toscano

37. Ass. comPA APS

38. Ass. Green Again APS

39. Gerlando Fasulo

40. Alessandra Rizza

41. Ass. SFEROé

42. Ass. APA Accademia Psicologia Applicata

43. Stefania Castellino

Luogo: viale Niscemi , villa Niscemi

Tipo evento: Convegno

Ora: 18:00

