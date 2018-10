L’ assemblea dei lavoratori NH ha votato questo pomeriggio all’unanimità l’ipotesi di accordo sottoscritta venerdì scorso tra l’azienda e le organizzazioni sindacali. L’accordo prevede che i dipendenti della struttura alberghiera che si affaccia sul Foro Italico torneranno ad avere i contratti a tempo indeterminato, dopo tre anni di contratti a termine, e si fermeranno nella bassa stagione per un periodo massimo di 45 giorni lavorativi durante il periodo di ristrutturazione dell’albergo.

Nel 2016, in seguito all’apertura della procedura di mobilità, si era raggiunta un’intesa sulla stagionalità della struttura alberghiera. Nel 2017 si è sottoscritto un accordo sperimentale per la bassa stagione, che ha consentito ai 21 lavoratori di avere una continuità reddituale e all’azienda di avere i margini per la ristrutturazione. Adesso, è stato presentato un piano di ristrutturazione che interesserà la struttura da gennaio 2019 a settembre 2019. Nella bassa stagione si aspetta una continuità dei flussi occupazionali delle camere tale da valutare la parziale apertura dell’hotel e la presenza in servizio del personale oggi impiegato.

“Siamo soddisfatti per l’obiettivo raggiunto. Dopo tre anni di contratti a termine, a partire da ottobre 2019 si tornerà al tempo indeterminato – dichiara Laura Di Martino della Filcams Cgil Palermo, assieme alle Rsa Giovanni Acuto, Costantino Rivieccio e Cosimo Scozzari – I lavoratori manterranno i diritti acquisiti, anzianità lavorativa e le tutele previste dall’articolo 18 ante Jobs Act. Positiva è l’imminente ristrutturazione dell’albergo, che permetterà ad Nh di essere competitivo dando stabilità lavorativa ai dipendenti. I flussi turistici a Palermo sono aumentati anche nella bassa stagione. Il turismo è un settore strategico per tutta l’economia, un’industria per eccellenza che alimenta l’indotto ma in questa città occorrono investimenti sulle strutture e una programmazione politica seria, perché non c’è qualità dei servizi con la precarietà e senza un lavoro di qualità”.

“Nel 2016, a seguito dei forti cali dei flussi turistici, fu trovata un’intesa che prevedeva la stagionalità delle attività”- ricorda Mimma Calabrò Segretario Generale della Fisascat Cisl Sicilia “e per due anni i lavoratori hanno portato avanti, con grandi sacrifici, le attività che venivano sospese a rotazione da Novembre a Febbraio”.

“In questi due anni abbiamo costantemente monitorato l’andamento dei flussi turistici riscontrando sensibili miglioramenti – continua il Segretario – arrivando alla data di oggi in cui l’NH hotel annuncia la ristrutturazione espansiva delle camere che verrà attuata gradualmente fino a metà 2019 e nel contempo, in accoglimento di quanto richiesto dalla organizzazioni sindacali, si impegna per il prossimo anno a riorganizzare il lavoro nell’ottica della trasformazione a tempo indeterminato dei dipendenti, concretizzando in questo modo politiche di destagionalizzazione, da noi sempre richieste. Nel frattempo in questi 4 mesi la rotazione dei dipendenti garantirà le attività e la programmazione farà si che i lavoratori abbiano un periodo di fermo attività non superiore a 45 giorni”.

“L’accordo è stato discusso con responsabilità durante l’assemblea dai lavoratori che hanno compreso il momento ma, ancora una volta, hanno investito sul futuro.- conclude Mimma Calabrò – Questo accordo potrebbe davvero rappresentare un’inversione di tendenza per l’industria turistica palermitana che può contare su una realtà storico culturale fruibile in tutte le stagioni”