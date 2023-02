Nel corso del fine settimana, gli agenti della Polizia Municipale di Palermo hanno intensificato i controlli nei luoghi della movida, al fine di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme da parte degli esercenti nel centro storico cittadino. Gli agenti sono intervenuti in un locale in via La Lumia, su segnalazione dei residenti, per verificare la regolarità di un evento in corso.

I controlli in un locale della movida

All’arrivo sul posto, gli agenti hanno constatato che l’attività in questione stava violando numerose norme amministrative e penali. In particolare, l’evento musicale era in corso oltre l’orario consentito e con emissione sonora amplificata a porte aperte, disturbando la quiete pubblica e causando disagio ai residenti del quartiere. Inoltre, il locale occupava una porzione di suolo pubblico, impedendo il passaggio dei pedoni sul marciapiede e sulla strada. Dalle verifiche documentali e formali effettuate dagli agenti, sono emerse numerose violazioni amministrative e penali.

Le infrazioni contestate

Tra le principali contestazioni applicate, vi sono l’illecita occupazione di suolo pubblico, l’assenza della prescritta SCIA sanitaria all’esterno e la mancanza della necessaria concessione di suolo pubblico, senza essersi conformati al Regolamento comunale. Inoltre, l’attività non era dotata della relazione fonometrica delle apparecchiature musicali in uso e aveva installato una tenda solare senza autorizzazione.

Scattano i provvedimento della polizia municipale

Per tutte queste violazioni, sono stati applicati provvedimenti amministrativi e penali. È scattata anche la notizia di reato per occupazione arbitraria di suolo pubblico, con conseguente sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer. Successivamente, con ordinanza del Suap, è stata applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di giorni 5 dell’attività. Gli agenti hanno immediatamente interrotto l’evento abusivo di intrattenimento musicale e hanno contestualmente ordinato il ripristino dei luoghi, al fine di garantire la sicurezza e la tranquillità del quartiere.