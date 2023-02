i fatti ad agrigento

Locale della movida chiuso per 15 giorni. Lo ha disposto il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, dopo che, in via Atenea, nella notte fra sabato 11 e domenica 12, si è verificato il pestaggio di un quarantunenne ubriaco che poco prima aveva schiaffeggiato una donna.

Due volanti della polizia mettono fine alla violenza

L’episodio di violenza – filmato con un telefono cellulare – si è concluso al sopraggiungere di due volanti, allertate con ritardo dal proprietario del locale.

L’uomo ubriaco aggredito da più persone dopo che aveva schiaffeggiato una ragazza

Il quarantunenne, sulla porta di ingresso del locale, ha preso a schiaffi una ragazza ed è stato quindi aggredito da più persone.

Movida sotto accusa ad Agrigento

Ancora movida protagonista ad Agrigento, e non in positivo. Alcuni giovanissimi si sono affrontati con calci e pugni in via Pirandello, cuore pulsante del centro storico agrigentino. La rissa, senza esclusione di colpi, è esplosa attorno all’1 di notte ed è stata ripresa con uno smartphone. E’ accaduto dieci giorni fa.

Il video virale

In un video, che è diventato virale, si vedono dei ragazzi colpiti ripetutamente tanto da crollare svenuti a terra. Ma la violenza non si è fermata neanche in quel momento: due dei giovani, in stato di incoscienza, sono stati raggiunti da altri calci al viso e al basso ventre. Nel video si sentono le parole di alcuni giovani che chiedono disperatamente agli aggressori di non colpirli più e di fermarsi. Ma nulla da fare sono stati raggiunti da altri colpi.

Le aree della movida in mano a gang di giovanissimi violenti

Sul posto, quando tutto era ormai finito, sono arrivati i carabinieri. Dei partecipanti alla rissa nessuna traccia. Il video della violenta rissa è diventato virale anche sugli account whatsapp. In molti, visto che i casi di violenza avvengono ripetutamente e negli stessi posti, chiedono perché le aree della movida vengono lasciate, dalle forze dell’ordine, in mano a gang di giovanissimi che ormai sembrano i padroni della città.

