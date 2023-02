Per tentato omicidio

I carabinieri di Messina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 20enne accusato di “tentato omicidio” e “porto abusivo di oggetti atti ad offendere”. Le indagini in seguito del ferimento con arma da taglio di un ventiduenne, avvenuto nella nottata di domenica 29 gennaio, presso la discoteca “Ex Pirelli” di Villafranca Tirrena nel Messinese.

In particolare, dagli accertamenti svolti, è emerso che, quella notte, all’interno del locale notturno, l’indagato avrebbe sferrato, all’improvviso, un fendente alla gola del ventiduenne, per futili motivi. Il ventenne, subito dopo, avrebbe abbandonato il locale, come constatato dall’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della discoteca, dileguandosi dalla zona.

Dalle indagini è emerso che l’aggressione, avvenuta apparentemente senza motivo, sarebbe stata compiuta dal giovane con lucida efferatezza, L’indagato, infatti, si sarebbe recato verso il tavolo del “prive”, dove era presente la vittima, colpendola con uno scatto e fuggendo senza che i presenti, nell’immediatezza, si accorgessero di nulla. Sono stati gli addetti alla sicurezza, subito dopo, ad allertare i soccorsi sanitari e i militari dell’Arma, che, intervenuti sul posto, dopo le prime verifiche, identificavano il presunto aggressore.

I precedenti del locale

Nei giorni dopo la rissa, è stato anche accertato che l’amministratore della società destinataria dell’autorizzazione di pubblica sicurezza emessa nel 2020, era stato, già nel 2021, destinatario di decreto di cessazione dell’attività di spettacolo e di trattenimenti danzanti per aver tenuto una manifestazione in difetto della prescritta licenza. A fronte delle condotte chiaramente lesive della sicurezza e della pubblica incolumità, in primis degli stessi clienti, l’autorizzazione di pubblica sicurezza dell’esercizio commerciale è stata temporaneamente sospesa.

Rissa in una discoteca in via Calvi a Palermo, poliziotti aggrediti e caos

Rissa qualche notte fa in una discoteca a Palermo in via Calvi. Sono intervenuti gli agenti di polizia di Stato che hanno arrestato un palermitano, accusato di resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale. I poliziotti hanno notato l’addetto alla sicurezza della discoteca e un cliente discutere animatamente. Quest’ultimo, riferiva di essere stato aggredito senza motivo da una donna gli avrebbe provocato una vistosa ferita al viso e che si era allontanata poco prima del loro arrivo.

Il giovane, apparso sin da subito nervoso e alquanto aggressivo. L’uomo, in evidente stato di agitazione, forse infastidito per essere stato allontanato di qualche metro dal locale, avrebbe iniziato a inveire contro i poliziotti, aggredendoli. Da qui ne è scaturita una veemente colluttazione, sedata con non poche difficoltà. Gli agenti sono riusciti a mettere in sicurezza il giovane all’interno della vetura di servizio. Uno degli agenti ha riportato delle ferite che, presso un nosocomio cittadino, sono state giudicate guaribili in 20 giorni. Il provvedimento di arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.