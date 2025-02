I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Palermo Piazza Verdi insieme al nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un palermitano di 57 anni trovato in possesso in casa di 440 dosi di crack e 4.300 euro.

I controlli sono scattati al Borgo Vecchio nella zona via Ximenes, dove i militari hanno notato il continuo andirivieni di ragazzi e ragazze che, dopo essere entrati all’interno del condominio ne uscivano dopo pochi minuti. Bloccati due acquirenti sono stati trovati in possesso di due dosi di crack.

I carabinieri sono saliti in casa e nonostante il figlio di 26 anni ha ostacolato e minacciato i militari, per questo motivo è stato denunciato, sono state trovate dentro una lattina di coca cola le prime 200 dosi e poi in altri barattoli le altre dosi.

I soldi erano nascosti sotto un cuscino di una sedia della cucina sulla quale, era rimasta seduta la figlia del 57enne intimorita dalla presenza del pastore tedesco “Ron”. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per il 57enne la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.