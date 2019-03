La partita in programma per sabato

Allenamento a porte aperte davanti a circa 2.500 tifosi per il Palermo al “Barbera”. La squadra allenata da Roberto Stellone ha proseguito la preparazione alla trasferta di sabato a Cosenza supportata dal calore del proprio pubblico. In tribuna hanno trovato posto i gruppi ultrà della Curva nord 12 e della Curva nord inferiore, ma anche tantissimi spettatori che non fanno parte dei gruppi organizzati.

Presenti anche tanti bambini, alcuni dei quali arrivati in pullman per una gita allo stadio organizzata dall’Istituto paritario “Cielo D’Alcamo” e la Cooperativa “San Marco” che insieme si occupano dell’attività educativa e assistenziale nella forma semiconvittuale. Da parte dei tifosi cori come se si stesse giocando una partita ufficiale e un grande striscione affisso alla vetrata della curva nord con la scritta: “Il vostro impegno è quello che conta – Il nostro sostegno per ogni battaglia che si affronta”.

Dal punto di vista tecnico Stellone ha lavorato sul 4-4-2 con alcune esercitazioni sulle sovrapposizioni e i tiri in porta. Domani il Palermo tornerà in campo per la seduta di rifinitura, poi la partenza per Cosenza.