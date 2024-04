La sentenza del giudice di Pace

Nel contesto della recente decisione emessa dall’ufficio del giudice di pace di Palermo, la questione relativa al ritardo dei voli e alle compensazioni pecuniarie ad esso associate è stata al centro di una pronuncia di notevole rilievo. La sentenza ha riconosciuto i diritti dei passeggeri coinvolti nel caso contro la compagnia aerea Ryanair, stabilendo una compensazione pecuniaria per il ritardo subito durante il viaggio.

La contestazione su un volo in ritardo di oltre tre ore

Il procedimento civile ha visto contrapposte una coppia di Parma contro la compagnia aerea Ryanair. La richiesta di compensazione è stata avanzata a seguito di un ritardo superiore alle tre ore del volo FR4498 Parma Palermo, senza preavviso, causando notevoli disagi ai passeggeri il 30 marzo 2023.

In merito alla richiesta di risarcimento, la sentenza ha riconosciuto la responsabilità del vettore aereo, equiparando il ritardo del volo alla cancellazione, conformemente all’interpretazione della Corte di Giustizia europea. Di conseguenza, ai passeggeri è stata riconosciuta una compensazione pecuniaria di 250 euro ciascuno.

La sentenza del Giudice di Pace di Palermo ha rappresentato un importante pronunciamento a tutela dei diritti dei passeggeri, sottolineando l’importanza della compensazione pecuniaria per i disagi subiti a causa dei ritardi dei voli, e confermando la possibilità di ricorrere alla via giudiziaria per ottenere giustizia in casi simili.

Il commento di ItaliaRimborso

