Grazie a un protocollo d’intesa siglato tra l’Ordine dei medici di Palermo e l’Azienda sanitaria provinciale (Asp), sarà presentato venerdì 19 dicembre 2025 alle 11.30, a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici di Palermo (via Padre Rosario da Partanna 22), il progetto “Adozione ed utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico 2.0 da parte delle Regioni”. Realizzato nell’ambito degli interventi strategici del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), il progetto è dedicato al potenziamento dell’infrastruttura tecnologica e alla formazione per migliorare la gestione dei dati sanitari, l’accesso e l’esperienza di cittadini e medici. Obiettivo, rendere il sistema sanitario più digitale e uniforme a livello nazionale.



Approvato con decreto assessoriale, il programma punta a integrare innovazione tecnologica, competenze professionali accompagnando gli utenti nel percorso di trasformazione digitale della sanità pubblica.

Il progetto sarà presentato dal presidente dell’Ordine dei medici di Palermo, Toti Amato, componente del direttivo Fnomceo. Interverranno l’assessore regionale della salute Daniela Faraoni, il dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica Salvatore Iacolino, il dirigente generale del Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico (Dasoe) Giacomo Scalzo, e il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Messina, Giacomo Caudo.





“La condivisione di dati finora dispersi sul territorio – ha detto il presidente Amato – consentirà ai professionisti della salute e ai cittadini di consultare le informazioni in modo più semplice, e all’Ordine di intercettare le criticità e valutare l’efficacia”.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i protocolli d’intesa già siglati con le Aziende sanitarie provinciali di Palermo e Messina, insieme alle linee guida e al piano operativo delle attività formative dedicati ai professionisti della sanità, a supporto dell’implementazione del Fascicolo.

