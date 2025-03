Il giudice di pace di Palermo che ha condannato il proprietario di un cane per omessa custodia per mille euro di multa, oltre al pagamento di una provvisionale esecutiva di 10 mila euro oltre alla rifusione delle spese legali e di costituzione di parte civile. La vicenda ha inizio il 17 dicembre 2022 .

Una coppia di professionisti appassionati di gite in moto stavano percorrendo la via Luoghicelli in direzione di un caseificio palermitano. Arrivati nei pressi del cancello a pochi metri dal caseificio sono stati investiti e scaraventati a terra da un cane pastore corso di grosse dimensioni, che lasciato in libertà, usciva improvvisamente dal cancello di una villa lasciato aperto. I due occupanti venivano sbalzati dalla moto e rovinavano a terra. Mentre il cane rimaneva incastrato tra le ruote della moto.

I due venivano soccorsi dal proprietario e trasportati all’ospedale di Villa Sofia. La donna riportava trauma alla spalla destra ed altre lesioni che hanno imposto una lunga degenza e numerose sedute di fisioterapia. Il marito è stato ricoverato al “ Trama Center “ con diagnosi di insufficienza respiratoria, fratture multiple alle costole e ostruzione di uno dei bronchi.

La moto riportava danni in diverse parti. I due coniugi assistiti dall’avvocata Giada Caputo che ha presentato querela per il reato di omessa custodia, negligenza ed imperizia e per lesioni colpose . I due coniugi si costituivano parte civile. Il giudice di pace ha condannato il proprietario del cane.