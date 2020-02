A dicembre, i killer hanno sparato in mezzo alla gente, nel corso principale, per tentare di uccidere l’imprenditore edile Giuseppe Benigno. “Qui, tutti hanno paura di un drammatico ritorno a vent’anni fa — ci raccontò il giorno dopo il sindaco del paese, Salvatore Pizzo — però, non possiamo arrenderci alla violenza”.

Ma i killer non si sono fermati. Quello di stamattina è il quarto episodio nel giro di un anno: il 10 gennaio 2019, venne assassinato Vincenzo Greco, il genero del boss Casella; l’8 maggio, i sicari freddarono il commercialista Antonio Di Liberto, fratello dell’ex sindaco e cugino del pentito Bisconti. Poi, il raid in pieno centro contro un imprenditore. Per magistrati e investigatori, un vero rompicapo.

Fra le ipotesi al vaglio di chi indaga, non c’è solo la vendetta contro le persone più vicine al boss pentito, ma il riacuirsi di una vecchia faida fra due gruppi. Di sicuro, Belmonte resta una “terra di mezzo”, fra la città e l’entroterra, dove si incontrano mafiosi anche di altri mandamenti. In ballo, c’è il governo della nuova Cosa nostra, che sembra tutt’altro che fiaccata da arresti e sequestri che si susseguono. Il grande affare è nuovamente quello della droga.