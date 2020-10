agguato a colpi di pistola in pieno giorno

È rimasto vittima di un omicidio a colpi di pistola in pieno giorno a Lentini Sebastiano Greco, 42 anni, lentinese, trovato in una pozza di sangue in prossimità di un panificio in via delle Spighe.

Per i carabinieri che conducono le indagini, il quarantaduenne avrebbe avuto un litigio piuttosto acceso con un uomo che, poco dopo, si sarebbe armato sparando alcuni colpi di pistola contro il rivale.

I carabinieri ipotizzano che il killer non fosse solo, alcuni testimoni hanno riferito che due persone avrebbero rubato una macchina a ridosso di un ufficio postale per poi scappare.

Il veicolo è stato rintracciato dai militari ed è probabile che sia stato abbandonato dai fuggitivi. La Procura di Siracusa, che ha aperto una inchiesta, ha disposto la visione delle telecamere di sicurezza della zona in cui è avvenuto l’agguato per identificare il killer ed il suo complice. Sono stati già sentiti alcuni testimoni ed i familiari della vittima