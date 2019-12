Le indagini della squadra mobile

Resta un mistero la morte di artigiano incensurato a Palermo. Un uomo è sotto torchio da ore alla squadra mobile di Palermo.

E’ sospettato di avere ucciso il carpentiere incensurato Francesco Paolo Lombardino, di 47 anni, colpito la scorsa notte a Palermo nel quartiere Cep da un colpo di pistola alla gamba e morto dissanguato all’ospedale Cervello dove è stato portato di corsa da alcuni parenti.

I medici poco dopo hanno avvertito la polizia. Il quartiere in periferia a Palermo, tra tante case popolari come capita spesso, si è chiuso a riccio. Scarsissima la collaborazione dei vicini di casa e degli stessi familiari per cercare di fare luce sull’omicidio.

La moglie ha raccontato che Lombardino si trovava a casa e sarebbe sceso per controllare la macchina. Qualcuno stava armeggiando vicino alla vettura. Una versione al vaglio dei poliziotti che non credono molto a questo racconto. Uno strano omicidio. Gli agenti della squadra mobile hanno identificato non senza difficoltà il luogo dove è avvenuto l’omicidio. Hanno cercato per ore tracce dell’agguato.

Gli stessi familiari hanno detto che l’agguato è avvenuto in un’altra zona del quartiere. Un depistaggio forse per coprire qualcuno molto vicino alla famiglia. Ancora in tarda mattinata la chiazza di sangue era ancora ben visibile in via Benvenuto Cellini a due passi da via Gaetano Zumbo dove viveva la vittima.

E’ stata ripulita con una lunga pompa e una scopa da alcuni residenti. Il corpo di Lombardino è stato portato all’istituto di medicina legale del Policlinico per eseguire l’autopsia.

Il corpo di Lombardino è arrivato alle 3 di notte in ospedale. Portata da una persona che è stata identificata a cui è stata sequestrata l’auto. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato colpito in strada durante una lite. Non si sa se con un vicino di casa o con un parente. Il corpo del carpentiere è stato portato all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico. Qui sarà eseguita l’autopsia disposta dalla procura.