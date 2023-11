Ci sarebbe un secondo indagato per l’omicidio di Giuseppe Incontrera, assassinato alla Zisa a fine giugno dell’anno scorso. Si tratterebbe, secondo quanto emerso in aula, di Salvatore Bellomonte, proprietario di un terreno nel rione Danisinni.

Il rinvio a giudizio di Fernandez

Il gip di Palermo Ermelinda Marfia a giugno aveva rinviato a giudizio per il delitto Salvatore Fernandez. L’avvocato Salvatore Ferrante che assiste Fernandez ha chiesto l’abbreviato. Il gip ha ritenuto inammissibile la richiesta visto che l’imputato rischia la pena dell’ergastolo. L’imputato dopo il delitto ha confessato. I familiari di Incontrera non si sono costituiti parte civile. Il legale ha chiesto che venisse esclusa la premeditazione.

Se nel corso del processo dovesse emergere una ricostruzione diversa in astratto potrebbe esserci lo sconto di un terzio della pena. Incontrera era consuocero e braccio destro di Giuseppe Di Giovanni, accusato di avere ricevuto lo scettro di reggente dai fratelli Gregorio e Tommaso.

Fernandez ha raccontato che pochi giorni prima del delitto aveva litigato con Incontrera per un banale incidente stradale: La mattina del 30 giugno dell’anno scorso Fernandez impugnò una pistola e fece fuoco in via Imperatrice Costanza.

La ricostruzione dell’omicidio

La vittima è stata raggiunta da tre colpi di pistola sparati in tre momenti diversi mentre tentava di fuggire dal suo killer.

Secondo quanto emergerebbe da un video, l’assassino di Incontrera avrebbe sparato a volto scoperto non temendo di essere identificato. Un fatto che sosterrebbe l’ipotesi dell’omicidio d’impeto e non quella di un agguato studiato. Il killer era in sella ad uno scooter senza targa ed ha inseguito la vittima che era in sella a una bici. Sarebbe partito il primo colpo che avrebbe ferito Incontrera. Poi il secondo colpo che ha fatto terminare la corsa della vittima. Anche l’aggressore sarebbe finito a terra mentre Incontrera cadeva. Poi la fuga e il terzo colpo per uccidere definitivamente il 45enne ormai sull’asfalto. La corsa in ospedale non è servita.

Droga e mafia le piste seguite

Sarebbe questa la ricostruzione dell’omicidio che potrebbe riguardare la droga ma anche la mafia. Sono queste le piste seguite per spiegare il delitto di via Imperatrice Costanza: l’uomo è morto mentre alcune decine di persone tra familiari e parenti si aggiravano minacciose davanti al pronto soccorso del Civico.

Precedenti per droga e rapine lontani nel tempo

La vittima era stata arrestata più volte per spaccio di hashish, cocaina ed eroina, per violazione della sorveglianza speciale, ma anche per rapine. Avrebbe fatto parte di una banda specializzata in colpi a istituti di credito del Nord Italia nei primi anni 2000. Armati di tagliabalsa i rapinatori entravano con uno stratagemma in banca e chiudevano impiegati e clienti nel bagno per fuggire coi soldi. Ma questi reati sono lontani nel tempo. Più di recente, invece, il suo nome viene fatto da un pentito nei verbali che hanno portato all’operazione sui ‘compro oro’, utilizzati da Cosa Nostra per riciclare denaro o vittima di continue rapine quando ‘non allineati’.

