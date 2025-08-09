Sono ancora in corso le ricerche del 27enne ritenuto l’uomo che giovedì, a Filaga, borgata di Prizzi (Palermo), ha ferito mortalmente a coltellate un suo vicino di casa: Francesco Dino di 57 anni. Ieri sono stati eseguiti gli esami radiologici e la Tac sul corpo del il bracciante agricolo di Prizzi ucciso poco distante dalla sua abitazione.

Oggi sarà eseguita, invece, l’autopsia. La pm di Termini Imerese Lorenza Turnaturi ha incaricato i medici Stefania Zerbo, Giuseppe Lo Re e Marco Piraino di eseguire gli accertamenti all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. La famiglia del bracciante agricolo è assistita dall’avvocato Mario Bellavista. Secondo il racconto della sorella della vittima, l’aggressore avrebbe atteso l’arrivo del fratello e l’avrebbe colpito prima alle spalle e poi all’addome.

È stata la donna a soccorrere Dino per prima, trovandolo ancora vivo davanti alla pizzeria di via Marchese Arezzo, a pochi passi dall’abitazione in cui viveva. L’operaio, trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico, è però morto durante il volo a causa delle ferite troppo profonde. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Lercara Friddi. Come emerge dal racconto della sorella, i rapporti tra i due uomini erano stati negli ultimi tempi burrascosi con scontri tra di loro che sarebbero finiti anche davanti ai carabinieri.