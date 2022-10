I giudici della Corte d’Appello presieduti da Mario Fontana hanno condannato Giuseppe Sunseri a 8 anni di reclusione accusato dell’omicidio del nonno avvenuto a Trabia nel giugno del 2020. Il giovane è difeso dall’avvocato Giuseppe Minà. In primo grado il giovane era stato condannato a 10 anni di reclusione.

La lite

Nel corso di una lite in famiglia in casa in via Torriglione il nipote avrebbe prima schiaffeggiato il nonno di 80 anni e poi lo avrebbe spinto.

Il pensionato di 80 anni che aveva lo stesso nome del nipote cadendo ha sbattuto la testa contro il muro perdendo i sensi e riportando un forte trauma cranico.

Il decesso

L’anziano il 25 giugno era stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Villa Sofia di Palermo ed è morto il 7 luglio. I carabinieri avevano condotto le indagini e attraverso il racconto dei familiari avevano ricostruito quanto successo.

Per la procura di Termini Imerese l’accusa per il giovane Sunseri era di omicidio volontario.

Il giudice di primo e poi anche quello di appello ha derubricato il reato in omicidio preterintenzionale. Da qui la condanna a 8 anni.

L’ergastolo per l’omicidio di Piera Napoli

La prima sezione della corte d’assise di Palermo, presieduta da Sergio Gulotta, ha condannato all’ergastolo Salvatore Baglione, ritenendolo colpevole dell’omicidio della moglie Piera Napoli. La giovane donna, cantante neomelodica, fu uccisa a coltellate il 7 febbraio 2021. Reo confesso, Baglione si era subito consegnato ai carabinieri: per lui i giudici non hanno ritenuto di dover valutare alcuna forma di attenuante e hanno per questo emesso sentenza di condanna alla massima pena, così come chiesto dalla Procura. Piera Napoli fu uccisa nel bagno di casa, mentre i figli dormivano: non appena svegli, il padre li aveva accompagnati dai nonni per evitare di vedere la terribile scena che si sarebbe loro presentata nell’appartamento del quartiere Cruillas. Baglione aveva quasi rivendicato il delitto, con un post su Facebook dedicato al «rispetto”: sospettava infatti un tradimento da parte della donna.