I filmati ripresi dalle telecamere della farmacia Sacro Cuore e quelli di altre in zona delle vie limitrofe inchioderebbero l’assassino di Stefano Gaglio, l’uomo di 39 anni ucciso questa mattina tra via Oberdan e piazza Principe di Camporeale a Palermo.

Secondo le prime indiscrezioni sarebbe un parente con il quale la vittima avrebbe avuto alcune discussioni anche sopra le righe. Litigi legati a questioni familiari.

Questa mattina lo avrebbe atteso al lavoro. Sapeva a che ora trovarlo. Gaglio aveva lasciato a scuola una delle due figlie e avrebbe parcheggiato lo scooter.

Ad attenderlo l’assassino. Pare anche lui arrivato a bordo di uno scooter. Pochi minuti e poi i colpi di pistola. L’uomo brizzolato 62 anni robusto ha esploso tre o quattro colpi di pistola che non hanno lasciato scampo al magazziniere della farmacia Sacro Cuore.

Il familiare si trova in questura interrogato dagli agenti della squadra mobile.

In questo momento alla Kalsa ci sono agenti di polizia, polizia municipale e carabinieri. Pare che il presunto assassino abitasse in zona.

Il movente potrebbe essere legato a questioni economiche.