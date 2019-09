dal 23 al 29 settembre all'ospedale civico

Anche quest’anno Aslti, l’associazione siciliana lotta alle leucemie e i tumori infantili aderisce alla campagna “Accendi d’oro, accendi la speranza” di Fiagop Onlus per i diritti dei bambini e degli adolescenti che lottano contro il cancro.

A Palermo, da lunedì 23 a domenica 29 settembre, è possibile indossare il nastro d’oro, attraverso un piccolo tatuaggio non permanente, disponibile in reparto, all’ospedale Civico, al padiglione 17/C, nella sede dell’ Unità operativa di Oncoematologia pediatrica, diretta da Paolo D’Angelo.

La Fiagop è la Federazione Nazionale delle Associazione di Genitori di bambini e adolescenti con tumori o leucemie e riunisce la maggior parte delle organizzazioni presenti in Italia.

La campagna “Accendi d’Oro, Accendi la Speranza” rilancia alcuni temi legati all’uso dei farmaci in età pediatrica, in particolare si ribadisce la necessità che per ogni farmaco autorizzato per l’adulto si verifichi il potenziale in ambito pediatrico, e che i trattamenti siano mirati e meno tossici con ridotti effetti collaterali.