Ospiti d’eccezione del Parlamento della legalità

“Rimaniamo nella semplicità, nell’onestà e nella testimonianza di fede. Volto libero e schiena diritta realizzando sempre i sogni dei nostri giovani”. Sono state le parole di Carmine Lopez, generale interregionale dell’Italia sud-occidentale della guardia di finanza, che hanno fatto da sfondo alla due giorni di convegni che si è tenuta lo scorso fine settimana nella casa del sorriso di Monreale sul tema “Testimoni credibili per una cultura della vita sul sentiero del mondo“.

Ospiti di caratura internazionale

Un appuntamento di livello internazionale considerando i tanti ospiti e relatori: tra loro il presidente della prestigiosa università americana che ha sede anche in Sicilia, Sami Basha di origini betlemita, e Vincenzo Mallamaci, noto cardiologo di fama internazionale e fondatore dell’associazione “E ti porto in Africa“. Tanti i giovani presenti, in molti arrivati da diverse regioni d’Italia. A dare un tocco di musica e arte i componenti della corale Polifonica “Pontis Mariae” che hanno reso solenne la convocazione del convegno.

Conferiti titoli accademici

L’università Isfoa a conclusione ha conferito dei titoli accademici riconosciuti per la ricerca “che forma e apre a nuovi orizzonti di studi”. L’appuntamento ha avuto il patrocinio della Presidenza della camera dei deputati ed ha avuto al centro del dibattito, perché ritenuti “testimoni credibili”, personaggi di spicco: i giudici Rosario Livatino e Paolo Borsellino, e San Giovanni Paolo II.

Assegnati anche i premi “Servire in Caritate”

A Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco, rispettivamente presidente e vice del Parlamento della legalità, sono andati il premio “Servire in Caritate” facente capo all’associazione internazionale “E ti porto in Africa”, già consegnato a Papa Francesco. L’arcivescovo di Monreale, Michele Pennisi, intervenuto a questo momento di confronto ha voluto fare un elogio al Parlamento: “Vi benedico tutti e credo in voi e nel cammino di onestà e testimonianza di fede che il Parlamento della legalità internazionale da anni propone su territorio internazionale”.