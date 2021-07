appuntamento promosso dal Parlamento della legalità internazionale

“Testimoni credibili per una cultura della vita sul sentiero del mondo”. È questo il titolo del convegno nazionale che prende il via domani, venerdì 9 luglio, alle ore 17,30 presso la Casa del Sorriso di Monreale promosso dal Parlamento della legalità internazionale con l’associazione internazionale onlus “E ti porto in Africa” che gode del patrocinio della Presidenza della camera dei deputati.

Al centro figure carismatiche della recente storia siciliana

Un appuntamento che avrà al centro del dibattito, perché ritenuti “testimoni credibili”, personaggi di spicco: i giudici Rosario Livatino e Paolo Borsellino, e San Giovanni Paolo II, tutti uomini che con il coraggio delle loro idee hanno lottato per l’affermazione della legalità e contro la mafia. Sarà Salvatore Sardisco a dare il messaggio di benvenuto ai convegnisti mentre introdurrà i lavori Nicolò Mannino, rispettivamente vice e presidente del Parlamento della legalità.

I relatori e il coro polifonico

Relazioneranno sul tema il generale di corpo d’armata Carmine Lopez, generale interregionale dell’Italia Sud/Occidentale della guardia di finanza e presidente onorario del Parlamento della legalità internazionale, Vincenzo Mallamaci, presidente dell’associazione internazionale “E ti porto in Africa” e l’editore Carlo Guidotti. Durante il convegno la corale polifonica “Pontis Mariae” di Partinico, coordinata dal maestro Tony Caronna, eseguirà dei brani inerenti alla pace e alla solidarietà tra i popoli in chiave mariana.

“Si darà vita a veri e propri progetti culturali”

“È un appuntamento che vede tantissime persone- dice Mannino – unire i propri ideali a favore di una cultura di vita con lo sguardo rivolto a chi è solo e spesso non si sente amato da nessuno. Non saranno solo relazioni e commenti, bensì daremo vita a dei progetti culturali che si metteranno in campo tutte quelle strategie di amore agli ultimi proprio a partire da chi ha bisogno di un conforto umano, spirituale, affettivo e solidarietà concreta”.