Mercoledì 15 ottobre alle 18.30, Spinno (via Marche 12, Palermo) accoglie l’Open Day di Scrittura Sentimentale, un incontro aperto condotto dalla scrittrice Daniela Gambino.

Un pomeriggio per chi scrive, per chi vorrebbe farlo e per chi sente che le parole, a volte, sanno rimettere in ordine le cose.

Tra letture, esercizi e conversazioni, si esplorerà un modo di scrivere leggero e profondo, capace di unire ritmo e ascolto, immaginazione e realtà.

L’appuntamento anticipa il nuovo ciclo di quattro incontri dedicati a ritmo, personaggi, luoghi e dialoghi: un percorso per chi vuole tornare a scrivere con libertà e curiosità.

Basta portare carta, penna e voglia di mettersi in gioco.

L’incontro si terrà da Spinno bistrot punto di riferimento in città per la cucina vegetariana.

Luogo: Spinno, via Marche , 12, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Workshop

Ora: 18:30

Artista: Daniela Gambino

Prezzo: 0.00

Info:

Daniela Gambino la trovate qui https://substack.com/@questodeviscriverlo

Link: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5uKMFEquiOztCawO24

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.