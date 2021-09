Indagini dei militari di San Lorenzo

Erano stati immortalati in video, pubblicato sui social, le squadre di operai di Edilizia Acrobatica mentre riempivano alcuni cassonetti di via Castellana con gli scarti dei lavori.

Un cittadino ha ripreso la scena con lo smartphone e le immagini sono state acquisite dai carabinieri che hanno iniziato le indagini. I carabinieri della Compagnia San Lorenzo hanno identificato e denunciato, in stato di libertà, un 43enne e un 41enne, entrambi palermitani, per i reati di abbandono e gestione illecita dei rifiuti.

L’irregolarità nella gestione dei rifiuti speciali è emersa dal fatto che gli stessi sono stati abbandonati nei cassonetti comunali destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani (Rsu).

I reati sono stati contestati a due responsabili tecnici dell’impresa edile, con informativa diretta alla procura di Palermo. La società EdiliziAcrobatica Spa aveva stigmatizzato il comportamento dei lavoratori e aveva avviato tutte le verifiche interne per accertare quanto è successo.

“L’azienda desidera in primo luogo precisare che, per quanto fin qui verificato, – si legge in una nota – il materiale ripreso in video è costituito da cartoni e involucri cartacei smaltiti in un cassonetto per la raccolta indifferenziata, e non da materiali di risulta di lavori edili”.

“Siamo abituati a non tirarci indietro e ad usare ogni momento di crisi per migliorarci e crescere sempre di più – ha commentato Riccardo Iovino, Ceo & Founder di EdiliziAcrobatica Spa -. Si tratterebbe comunque di un episodio che non rispecchia l’impegno e il modo di lavorare del gruppo, che ogni mese inserisce in organico circa 40 nuove risorse umane e occupa stabilmente oltre 1300 persone. Ciò deve diventare un nuovo, importante, stimolo di miglioramento, pertanto metteremo in campo azioni ancor più incisive sul rispetto delle procedure da parte di tutte le persone che compongono la famiglia Acrobatica, partendo dall’importanza assoluta e fondamentale delle prassi e della normativa relativa all’ambiente”.