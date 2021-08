Il messaggio social "inopportuno" che invita agli assembramenti

“Dal 17 al 26 settembre ci si abbraccia, si mangia, si balla”. Non è uno scherzo, ma il post social definito “inopportuno” da alcuni utenti – e addirittura sponsorizzato – che invita agli assembramenti per il Cous Cous Fest 2021. A parlare in un video è il noto chef Andy Luotto, che invita i siciliani a partecipare alla celebre kermesse in programma a settembre a San Vito Lo Capo (TP).

Polemiche social

L’edizione 2020 era stata annullata l’anno scorso proprio a causa della pandemia da Covid-19. La decisione era stata presa dall’Amministrazione comunale di San Vito, d’intesa con il prefetto di Trapani. Il Cous Cous Fest si fermò quindi, per la prima volta dopo 22 anni. Mentre quest’anno, nonostante la zona gialla in Sicilia, l’edizione 2021 si farà.

Ma già montano le polemiche per questo post su Facebook da alcuni lettori ritenuto inopportuno in un momento in cui l’Isola è prima per contagi in Italia, aprendo la cosiddetta “quarta ondata“.

Il video su Facebook

“Il nostro amico Andy Luotto vi aspetta al Cous Cous Fest dal 17 al 26 settembre. Sentire le sue parole ci emoziona”, rimarcano gli organizzatori nel post social che invita a festeggiare.

Ed ecco cosa dice il noto chef, forse dimenticando le regole anti contagio: “Il Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo: la più bella manifestazione gastronomica e culturale del mondo. Il mondo come dovrebbe essere. Per quei pochi giorni ci si abbraccia, si mangia, si balla e si ride insieme. Venite, non potete mancare”. Alla faccia della “nuova edizione in totale sicurezza”.

La replica: “Messaggio frainteso”

“Il messaggio di Andy Luotto – replicano gli organizzatori dell’evento a BlogSicilia – è stato frainteso. Lo chef, nel parlare di baci e abbracci, si riferiva ovviamente a quanto avveniva durante le edizioni precedenti della manifestazione. Il suo è al più un auspicio che il mondo torni ad essere quello pre-Covid”.

“La nuova edizione sarà totalmente diversa dalle precedenti. Quest’anno – sottolineano – la rassegna si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid. In programma non ci saranno concerti, né spettacoli, per evitare il rischio di assembramenti e sarà richiesto il green pass. Alle gare degli chef si potrà assistere ma non si potrà degustare. Non ci saranno più i tavoli di appoggio nella casa del cous cous, ma solo take away. Il pubblico potrà quindi vivere la manifestazione con serenità e in sicurezza. La gente vedrà che sarà un’edizione di transizione, completamente trasformata. Gli abbracci, purtroppo, dovremo rimandarli al prossimo anno!”

Accesso con Green pass

Quest’anno i campionati di cous cous, quello italiano e quello internazionale, saranno ospitati all’interno del giardino del santuario, l’affascinante e suggestivo giardino mediterraneo alle spalle del santuario di San Vito Lo Capo a cui si accederà esibendo il Green Pass e un documento di identità in corso di validità.

Due i punti di degustazione: uno sulla spiaggia, la casa del cous cous dal mondo che proporrà le ricette internazionali, e uno all’interno del giardino del santuario, la casa del cous cous di San Vito Lo Capo, con posti a sedere ed accesso con Green pass. Il ticket degustazione ha un costo di 10 euro e comprende una porzione di cous cous a scelta tra le varianti proposte, un bicchiere di vino o una bibita e un caffè.