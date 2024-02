La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare del gip di Palermo nei confronti di 15 indagati accusati a vario titolo, di detenzione, vendita e cessione di sostanza stupefacente a Palermo in diversi quartieri.

Le indagini

Le indagini sono state coordinate dalla procura. Per otto è stato disposto il carcere, 6 sono finiti ai domiciliari e uno ha l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione si inserisce in un più vasto filone investigativo che ha interessato l’area mandamentale di Brancaccio e culminato nel maggio 2022 con la operazione Tentacoli.

Le indagini sono, poi, state estese oltre al territorio di Brancaccio, anche nelle aree cittadine di Ballarò, Guadagna ed Arenella, delineandosi anche rapporti trasversali di compravendita tra anche con pusher di Trapani. Cinque indagati sono stati arrestati in flagranza mentre sono stati sequestrati 116 chili di hashish, 15 chili di marijuana e 600 grammi di cocaina.

Tre giorni fa l’operazione antidroga a Ballarò

Due pusher arrestati, uno denunciato e due chili di droga sequestrati è il bilancio dei controlli effettuati appena tre giorni fa stavolta dei carabinieri del comando provinciale di Palermo.

In quella occasione i militari del Nucleo Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 22enne, palermitano, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In un garage di sua proprietà al Villaggio Santa Rosalia grazie ai cani antidroga sono stati trovati 40 grammi di hashish, nonché una bilancia di precisione e svariato materiale per il confezionamento della droga.

Il blitz

Successivamente nel quartiere Albergheria i militari hanno trovato quasi un chilo di marijuana; è al vaglio la posizione di un giovane palermitano di 30 anni, che al momento del controllo è stato trovato nel luogo e ne aveva la disponibilità delle chiavi. I carabinieri della stazione Piazza Marina nel quartiere Ballarò hanno recuperato, nascosti tra il verde pubblico, oltre un chilo tra cocaina, crack, hashish e marijuana parzialmente già suddiviso in dosi.

Sono quindi in corso le indagini per individuare chi gestiva di questo “deposito” destinato ad approvvigionare la piazza di spaccio. Infine il nucleo operativo della compagnia piazza Verdi ha arrestato due giovani di 18 e 24 anni che sono stati colti in flagranza di spaccio a piazza conte Federico, nel cuore di Ballarò, più di due etti l’hashish trovato in loro possesso e circa 300 euro. Il gip ha convalidato gli arresti.

Like this: Like Loading...