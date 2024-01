per un valore di 150 mila euro

Aveva confezionato, circa 13 kg di droga, come se fossero merendine un uomo di 44 anni, residente a Floridia, che è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Valore di 150 mila euro

Oltre alle merendine, il presunto trafficante avrebbe camuffato la sua merce, custodendola in altre confezioni, quelle usate per impacchettare prodotti dolciari o barrette alimentari. Secondo una stima dei carabinieri, avrebbe potuto ricavarci circa 185 mila dosi con un volume di affari pari a 150 mila euro.

La droga dentro un garage

Tutto quanto è stato scovato in un garage, nella disponibilità del 44enne, all’interno del quale i militari hanno rintracciato anche 200 panetti di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato e sarà sottoposto agli esami di laboratorio mentre l’uomo, come disposto dalla Procura, è ai domiciliari.

Operazione Alto impatto

Nei giorni scorsi, polizia e carabinieri hanno portato a termine un’operazione antidroga a Siracusa denominata Alto impatto. E’ sfociata nel sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti: 182 grammi di cocaina e crack suddivisi in 1830 dosi, 44 grammi di marijuana suddivisi in 44 dosi, 19 grammi di metanfetamine per un totale di 190 dosi, 175 grammi di hashish per 875 dosi e 2,84 grammi di oppiacei.

Due arresti

Nel corso delle operazioni le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 35 anni con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina ed una donna di 48 anni è stata denunciata per il medesimo reato. All’uomo sono stati sequestrati un revolver con matricola abrasa e relativo munizionamento calibro 38 e un impianto di video sorveglianza utilizzato dal pusher per tenere sotto osservazione l’area interessata dallo spaccio anche nel tentativo di contrastare l’operato delle forze dell’ordine.

Modus operandi

Quest’ultimo escamotage è spesso utilizzato dagli spacciatori e nel recente passato numerosi impianti di tal fatto sono stati sottoposti a sequestro in alcune zone sensibili della città. Nel complesso, sono state identificate 117 persone, di cui 25 già conosciute alle forze di polizia, e sono stati controllati 64 veicoli, 5 sono state nel complesso le perquisizioni effettuate.