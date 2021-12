Sono 35 gli indagati nell’operazione Relax della Guardia di Finanza condotta dal nucleo comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo nella struttura di Castelbuono Suor Rosina La Grua Onlus.

Sono stati portati in carcere

In carcere sono stati portati Gaetano Di Marco, Catania, 71 anni, presidente e legale rappresentante dell’associazione “Suor Rosina La Grua onlus”; Massimo Palmisano, Caccamo (Pa), 40 anni, operatore socio sanitario in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”; Agostino Villaraut, Castelbuono (Pa), 37 anni, operatore socio sanitario in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”; Romeo Guanera, Cefalù (Pa), 57 anni, operatore socio sanitario in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”; Lorenzo Giacalone, 45 anni, Monreale (Pa) operatore socio sanitario in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”; Paolo Conoscenti, Castelbuono (Pa), 37 anni, operatore socio sanitario in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”; Monica Collura, 32 anni, Castelbuono (Pa), operatore socio sanitario in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”; Pietro Butera, 34 anni, Casteldaccia (Pa), operatore socio sanitario in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”; Giuseppe Amato, 36 anni, Castelbuono (Pa), operatore socio sanitario in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”; Filippo Morrione, 56 anni, Castelbuono (Pa), inserviente in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”.

Agli arresti domiciliari

Ai domiciliari: Carla Maria Di Marco, 43 anni, Mascalucia (Ct), socia dell’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus; Vincenzo Prestigiacomo, 65 anni, Bagheria (Pa), collaboratore amministrativo presso l’unità operativa complessa assistenza riabilitativa territoriale dell’Asp di Palermo; Arcangelo Donato Giammusso, 64 anni, Caltanissetta, direttore sanitario della struttura residenziale per disabili gestita dall’ associazione “Suor Rosina La Grua Onlus; Fabrizio Cucco, 34 anni, Castelbuono (Pa), infermiere in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus; Claudia Rezmerita Mocanu, 38 anni, Castelbuono (Pa), infermiere in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus; Sabrina Madonia, 33 anni, Castelbuono (Pa), operatore socio sanitario in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua onlus”; Giorgio Muriella, 31 anni, Caccamo (Pa), operatore socio sanitario in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”.

Obbligo di dimora

Obbligo di dimora per Dario Prestigiacomo, 39 anni, Bagheria, Impiegato amministrativo presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”; Rossella Cangialosi, 38 anni, Bagheria, impiegato amministrativo presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”.

Obbligo di dimora e presentazione alla Pg

Obbligo di dimora e presentazione alla pg: Chiara Di Marco, 31 anni, Catania, socia dell’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus, Cristina Maria Vera Di Marco, 40 anni, Catania Socia dell’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus e Antonella Russo, 69 anni, Furci Siculo (Me) Socia dell’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus.

Interdizione dall’esercizio delle attività professionali per un anno

Interdizione dall’esercizio delle attività professionali per un anno: Lucia Cicero, 37 anni, Collesano (Pa) educatrice in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”, Vincenzo Di Maria, 41 anni, Castelbuono (Pa) inserviente in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”; Erica Ferrarello, 31 anni, Pollina (Pa) educatrice in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”; Valentina Impallomeni, 42 anni, Castelbuono (Pa) educatrice in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”; Paola Lo Re, 37 anni, Castelbuono, educatrice in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus, Rossella Martorana 41 anni, Castelbuono (Pa) educatrice in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”; Sara Raimondo, 45 anni, Castelbuono (Pa), educatrice in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”; Rosalba Sferruzza, 37 anni, Castelbuono (Pa) educatrice in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”, Chiara Sottile, 27 anni, Castelbuono (Pa), logopedista in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”; Fiorenza Sottile, 31 anni, Castelbuono (Pa) fisioterapista in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”; Concetta Pollicino, 48 anni, Belpasso (Ct) – Psicologa in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”; Giuseppina Giambelluca, 50 anni, Castelbuono (Pa), assistente sociale in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”; Antonino Giambina, 26 anni, Palermo, operatore socio sanitario in servizio presso l’associazione “Suor Rosina La Grua Onlus”.