Da AMG: "Intervento entro fine settimana"

(Foto di repertorio)

Illuminazione a corrente alternata nell’area del quartiere Oreto-Stazione di Palermo. Da giorni, attività commerciali e residenti segnalano infatti disservizi di diversi punti luce in alcune strade di passaggio della zona. Fra queste via Perez, via Marinuzzi, via Bergamo e via Paolo Emiliani Giudici. Da AMG fanno sapere che si tratta di un guasto ad uno dei sistemi di alimentazione. Criticità che, riferiscono dagli uffici dell’azienda di via Tiro a Segno, verrà risolta entro la fine della settimana.

I problemi in zona Oreto e nell’area della Stazione Centrale

Un problema che non riguarda soltanto le aree interessate dal disservizio, ma anche altre arterie viarie limitrofe. Fra queste si colloca anche via Roma, dove i pali della luce sono in diversi casi coperti dagli alberi che, a causa delle mancate potature, coprono con le loro fronde la luce emessa dai pali. Altro problema riguarda l’area di piazza Giulio Cesare, ovvero quella immediatamente attigua all’area della Stazione Centrale. Una zona in passato servita da una torre faro ma che, ad oggi, risulta poco illuminata. Problemi ai quali si aggiungono quelli sopracitati del quartiere Oreto-Stazione.

AMG: “Problema risolto entro fine settimana”

Fronte sul quale la società AMG spiega cosa non sta funzionando e le tempistiche di risoluzione del problema. “La zona compresa fra Perez, via Paolo Emiliani Giudici, via Marinuzzi, via del Vespro, via La Franca è interessata da un guasto ad uno dei due circuiti che alimentano gli impianti di illuminazione – dichiarano gli uffici di AMG in una nota -. Il guasto è stato già accertato dagli operatori di AMG Energia Spa che hanno effettuato una prima verifica: gli impianti rimangono al momento in funzione a punti luce alternati. L’intervento di riparazione è già in fase di predisposizione e verrà avviato entro la fine di questa settimana“.

Chiesto un tavolo tecnico sul futuro di AMG

Proprio su AMG si gioca una partita importante sul rinnovo del contratto di servizio. Fatto sul quale è intervenuto il capogruppo di Forza Italia Gianluca Inzerillo che, a proposito della società che gestisce il servizio di illuminazione pubblica, auspica l’immediata convocazione di un tavolo tecnico. “Il quadro normativo nazionale di riferimento pone più di un dubbio sulla possibilità di rinnovare l’affidamento “in house” alle attuali condizioni contrattuali, Forza Italia propone un tavolo tecnico che promuova una “transizione aziendale” necessaria e che parallelamente sostenga le ragioni di una proroga dell’attuale contratto a garanzia del pubblico servizio. Le soluzioni che il nostro partito intende mettere sul tavolo vanno dall’apertura di un dialogo con Cassa Depositi e Prestiti per dotare l’azienda della solidità economica necessaria a proporre al Comune nuovi servizi di efficientamento energetico ad una ricognizione puntuale di tutte le misure di sostegno pubblico alla transizione energetica messe in campo dal governo nazionale”.