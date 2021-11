E’ accaduto a Palermo in zona Oreto

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato un 25enne per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, intervenuti su segnalazione dei cittadini in via Anna Nicolosi Grasso in zona Oreto, hanno notato il giovane che, dopo aver infranto il vetro posteriore di un’autovettura parcheggiata ed essersi introdotto nel mezzo stava rovistando al suo interno.

Il tentativo di fuga

Alla vista della pattuglia, il 25enne ha tentato di darsi alla fuga salendo sul tetto di vicino istituto scolastico. È stato però subito raggiunto e bloccato dai carabinieri che avevano, nel frattempo, cinturato l’edificio. Il giovane ha poi dato in escandescenze durante l’accompagnamento in caserma e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, ha avuto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip di Palermo.

Le successive indagini

Dalle indagini, immediatamente poste in essere, è emerso che altre tre autovetture erano state danneggiate, a poca distanza dalla prima, e dal loro interno era stata asportata refurtiva varia per un valore di circa 10 mila euro. Sul posto è intervenuta anche la sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Palermo che ha effettuato i rilievi dattiloscopici per accertare la riconducibilità dei diversi furti allo stesso 25enne. La refurtiva rinvenuta è stata successivamente riconsegnata ai proprietari.