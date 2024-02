Un ragazzo di 14 anni è volato da Palermo a Genova, al Policlinico San Martino, per un trapianto di reni. Grazie ad una straordinaria catena di solidarietà, il ragazzino ha ricevuto gli organi prelevati e donati da un bambino di 6 anni.

A rendere possibile il trasporto dei reni è stata la polizia locale genovese che ha scortato i colleghi di Robecco sul Naviglio, partiti dall’aeroporto di Malpensa su una Porsche Mecan confiscata, per portare una nuova speranza al ragazzino palermitano.

Tutto è iniziato con l’arrivo dell’adolescente a Genova ieri e una telefonata alle 11 del mattino per attivare le strutture e consentire di reperire e trasportare gli organi. I reni del bambino di 6 anni sono arrivati ieri pomeriggio nello scalo milanese e, nonostante le condizioni meteo avverse, la collaborazione tra i due corpi di polizia ha consentito il loro arrivo al Policlinico San Martino in poco più di un’ora. Una straordinaria catena di solidarietà che per fortuna si è conclusa davvero nel migliore dei modi.

Bimba fu investita da un’auto, autorizzato espianto organi

Poche settimane fa è morta una ragazzina di 12 anni investita da un’auto lo scorso 12 settembre sull’ex statale 187 ad Alcamo marina, nel Trapanese, mentre camminava a piedi a bordo strada in compagnia di altre due coetanee. La vittima si chiamava Asia Nicosia. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi che è stato effettuato questa mattina. La piccola era ricoverata dallo scorso 12 settembre al reparto di rianimazione dell’ospedale dei Bambini di Palermo. Aveva anche subito un’operazione chirurgica alla testa ma non c’è stato nulla da fare.

Sono stati i genitori ad avere acconsentito all’espianto degli organi. Uno sarà destinato all’Ismett, al centro di eccellenza palermitano dell’istituto per i trapianti, gli altri in altre regioni. Nonostante l’enorme dolore per la perdita la famiglia ha voluto lanciare un messaggio dell’alto valore della vita.

