La nota del Comune di Palermo

Biglietti in vendita per gli spettacoli di Aida e Traviata al teatro di Verdura a Palermo senza che l’amministrazione comunale abbia concesso il teatro agli organizzatori degli eventi.

Su questa vicenda il Capo Area della Cultura del Comune con una nota informa che “si ha notizia della messa in vendita di biglietti per degli spettacoli presso il Teatro di Verdura e segnatamente AIDA-14 agosto; TRAVIATA -21 e 28 agosto. Al riguardo si comunica che questa Amministrazione non ha concesso l’uso del Teatro per tali spettacoli”.

Il Dirigente ha precisato che “il Teatro non è stato concesso in quanto gli organizzatori sono inadempienti”.