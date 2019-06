“Dopo la disamina del documento, i riscontri dell’assessore al Bilancio e del ragioniere generale, e gli incontri con le diverse aree dell’Amministrazione oggi la Commissione ha espresso voto positivo a maggioranza. Il lavoro della Commissione proseguirà con maggior lena per mettere a punto eventuali proposte di emendamento”. Ad annunciarlo la presidente della commissione Bilancio al Comune di Palermo Barbara Evola

Per i consiglieri che hanno votato il Bilancio (Barbara Evola, Antonino Sala, Dario Chinnici, Sandro Terrani) “è necessario dare ossigeno a scelte politiche che oggi non trovano spazio in un bilancio prettamente tecnico e, in qualche modo, asfittico per i numerosi tagli e accantonamenti obbligatori per legge. Da domani la Commissione riprenderà l’interlocuzione con gli uffici e con le forze politiche presenti in Consiglio comunale per portare avanti linee strategiche condivise”.