Il progetto di Aster giunto alla XXII edizione

Si conclude domani la XXII edizione di Orienta Sicilia, la manifestazione rivolta agli studenti delle medie superiori dedicata all’Orientamento Universitario e Professionale. Da più di un ventennio Orienta Sicilia accompagna migliaia di studenti nel momento in cui sono chiamati a perfezionare una delle scelte più importanti della loro vita, individuare il percorso universitario o professionale.

OrientaSicilia, 50 mila studenti alla Fiera del Mediterraneo di Palermo

Anche questa edizione ha ottenuto numeri importanti: sono più di 35 mila studenti che hanno partecipato alle prime due giornate dell’evento. Nella giornata conclusiva sono attesi oltre ventimila giovani provenienti da tutta l’isola. Il Padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo è stato preso d’assalto dagli studenti delle ultime classi delle scuole superiori provenienti da tutta la Sicilia, durante la prima manifestazione del Sud Italia sull’orientamento universitario e professionale grazie alla presenza delle più importanti Università di tutta Italia e anche estere, Accademie e di numerose altre realtà attive nel campo della formazione professionale.

Un progetto dell’Associazione Aster

Per il Presidente dell’Associazione ASTER, Coordinatore di OrientaSicilia, Anna Brighina: “È una grande gioia inaugurare la XXII Edizione di OrientaSicilia. Da più di un ventennio accompagniamo migliaia di studenti nel momento in cui sono chiamati a perfezionare una delle scelte più importanti della loro vita. Oggi immaginare il futuro risulta molto difficile perché siamo indotti a vivere in modo frammentario, in un presente assoluto in cui si succedono momenti senza connessione e senza storia. Il nostro servizio alle migliaia di centinaia di studenti italiani (siciliani, sardi, calabresi, pugliesi, laziali, lombardi ecc…) è intenzionalmente e appassionatamente gratuito! Avendo raggiunto un’età matura, siamo sempre più consapevoli che le nuove generazioni sono la nostra speranza. Non mettere testa e cuore per aiutare i nostri studenti sarebbe un triste e sterile ripiegamento su noi stessi”.

Ad OrientaSicilia anche le Forze Armate a caccia di talenti

La XXII Edizione di OrientaSicilia si pregia, oltre che del Patrocinio, anche della presenza attiva delle Istituzioni. Sono presenti al salone: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per presentare finalità e obiettivi del Servizio Civile Nazionale, con particolare riferimento al territorio siciliano; l’Esercito Italiano, la Marina Militare, l’Aereonautica Militare e i Carabinieri per orientare al meglio tutti i ragazzi che vogliono perseguire la carriera militare; la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza per presentare ai ragazzi siciliani tutte le possibilità di carriera al loro interno.